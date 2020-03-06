هيكل: الحكومة مستعدة لكافة السيناريوهات بشأن «كورونا»

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة فى التعامل الإعلامي مع أزمة فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن هناك عدة اجتماعات تمت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف أولًا بأول، وكذلك مراجعة السيناريوهات والإجراءات المختلفة عند ظهور أي حالة، وتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات المختلفة لمتابعة القادمين من خارج مصر.





وأوضح «هيكل»، فى تصريحات خلال منتدى الشارقة للإعلام، أنه لم تسجل أى حالات إصابة في مصر قبل أيام، ومع اكتشاف أول حالة تم الإعلان عنها مباشرة، وكذلك الإعلان عن حالة ثانية فى اليوم التالى وهما لشخصين أجنبيين، وظُهر الخميس تم الإعلان عن اكتشاف الحالة الثالثة لمواطن مصرى قادم من صربيا.





وانتقد وزير الإعلام حالة السخرية الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأسابيع الماضية، وهى الحالة التي أعطت انطباعا لآخرين بأن الحكومة تخفى حالات إصابة، مؤكدًا أن هذا غير صحيح بالمرة، حيث إن منظمة الصحة العالمية تتطابق فى بياناتها مع الحكومة المصرية تمامًا.





وأضاف هيكل أن المصريين يتمتعون بخفة الظل، وهذا من سمات الشخصية المصرية، ولكن فى مثل هذه الأحوال والتى تمس صحة المواطنين، فإن البعض خارج مصر يترجم تلك السخرية بأنها عدم ثقة في البيانات الرسمية الخاصة بانتشار الفيروس الصادرة عن الدولة، فإذا ضحكنا نحن على هذه السخرية كمصريين فإن الآخر لا يفهم لغتنا بالضرورة وليس مطالب بأن يفهمنا بشكل صحيح.