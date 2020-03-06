رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هيكل: الحكومة مستعدة لكافة السيناريوهات بشأن «كورونا»

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:22 ص
جريدة الدستور
طباعة

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة فى التعامل الإعلامي مع أزمة فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن هناك عدة اجتماعات تمت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف أولًا بأول، وكذلك مراجعة السيناريوهات والإجراءات المختلفة عند ظهور أي حالة، وتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات المختلفة لمتابعة القادمين من خارج مصر.


وأوضح «هيكل»، فى تصريحات خلال منتدى الشارقة للإعلام، أنه لم تسجل أى حالات إصابة في مصر قبل أيام، ومع اكتشاف أول حالة تم الإعلان عنها مباشرة، وكذلك الإعلان عن حالة ثانية فى اليوم التالى وهما لشخصين أجنبيين، وظُهر الخميس تم الإعلان عن اكتشاف الحالة الثالثة لمواطن مصرى قادم من صربيا.


وانتقد وزير الإعلام حالة السخرية الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأسابيع الماضية، وهى الحالة التي أعطت انطباعا لآخرين بأن الحكومة تخفى حالات إصابة، مؤكدًا أن هذا غير صحيح بالمرة، حيث إن منظمة الصحة العالمية تتطابق فى بياناتها مع الحكومة المصرية تمامًا.


وأضاف هيكل أن المصريين يتمتعون بخفة الظل، وهذا من سمات الشخصية المصرية، ولكن فى مثل هذه الأحوال والتى تمس صحة المواطنين، فإن البعض خارج مصر يترجم تلك السخرية بأنها عدم ثقة في البيانات الرسمية الخاصة بانتشار الفيروس الصادرة عن الدولة، فإذا ضحكنا نحن على هذه السخرية كمصريين فإن الآخر لا يفهم لغتنا بالضرورة وليس مطالب بأن يفهمنا بشكل صحيح.

موضوعات متعلقة

بسمة وهبة تكشف فبركة «الجزيرة» لفيديو ظهور «كورونا» في مصر

وزير الرياضة يرفض منح مرتضى منصور سلفة مالية

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عن علاقتها بأحمد العوضى (فيديو)

«قتلة ينعون قاتلًا».. الإخوان يبكون على الإرهابى هشام عشماوي

الصور

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

image description

مصنع 200 الحربي: «صنع في مصر»

image description

طلاب «علوم القاهرة» ينعون سميرة موسى.. هنا تتلمذت أول عالمة ذرة

image description

سامح محمد.. حكاية مُعلم لغة عربية كفيف يحترف «البامبو» (فيديو)

image description

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمدينة ملوي الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

تصنيع لقاح لـ«كورونا» فى معامل مصرية (فيديو)

وزير الرياضة يرفض منح مرتضى منصور سلفة مالية

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا 2020 لمصرى عائد من الخارج

السعودية تستثني فئة واحدة من قرار حظر العمرة 2020 (فيديو)

إنفوجراف

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

image description

محطات إعدام عشماوي من التسليم للتنفيذ (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

انطلاق أكبر تجمع لجراحي العالم من القاهرة

هل تنقل الحيوانات الأليفة بالمنزل فيروس كورونا؟

نقص لوازم الوقاية من كورونا فى إيران

تسجيل أكثر من 2200 إصابة بــ«كورونا» في العالم خلال 24 ساعة

منوعات

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الجمعة 6-3-2020

العزلة القاتلة.. الوحدة أكثر خطرًا من التدخين والسمنة

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
القديس المتجدد.. ذكريات خاصة عن البابا كيرلس
د. محمد عفيفي
اللواء محمد صالح حرب.. دور مصر فى الحركة الوطنية الليبية
مؤمن المحمدي
طريقة جمع القرآن
جمال طه
قراءة هادئة لتعثر مباحثات «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

عادل عبده رئيسا لـ«الفنون الشعبية» للعام الثالث

ختام مهرجان طيبة الدولى بثقافة أسوان (صور)

«كورونا» V.S«الثقافة».. 8 معارض كتب عالمية بين الإلغاء والتأجيل

«فنون التواصل مع الآخرين».. محاضرة بثقافة الجيزة