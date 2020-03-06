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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«نوة السلوم» تضرب الإسكندرية بأمطار ثلجية غزيرة (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 01:20 ص
جريدة الدستور
شيماء حمودة ـ هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، مساء الخميس، سقوط أمطار ثلجية، على عدة أماكن بالمدينة، بالتزامن مع «نوة السلوم»،
التي من المقرر أن تضرب عروس البحر خلال هذه الأيام، مصحوبة برياح غربية من جهة السلوم وتستمر لمدة يومين.


وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في المدينة الساحلية، مصاحبة بأمطار ورعدية وسرعة متوسطة في الرياح، على معظم أنحاء المحافظة.


ورفعت المحافظة حالة التأهب، حيث دفعت شركة الصرف الصحي، بالتنسيق مع الأحياء، بسيارات وفرق طوارئ للمناطق المتضررة، مع انتشار سيارات شفط المياه؛ للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار وشفطها لضمان استمرار السيولة المرورية.


ويأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء ومسئولي شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة للتعامل معها فورا، والتواجد المستمر في الشارع للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار بأقصى سرعة ممكنة، تجنبا لوقوع أي مشكلات نتيجة موجة الطقس السيء.


وكان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكد أن الطقس الحالي يشهد موجة من التقلبات الجوية ما بين تذبذب وتيرة معدلات الانخفاض والارتفاع خلال هذه الأيام.


وأوضح أن هناك انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة مصحوبا بسقوط أمطار على السواحل الشمالية، بداية من اليوم الجمعة، يصل إلى 6 درجات مئوية لتسجل 20 درجة نتيجة تغير الكتل الهوائية.


وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقسًا متقلبًا، مع فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.


أما حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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