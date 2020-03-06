حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 6 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:





مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى سوء تفاهم وعراقيل وتراجع وتأجيل والتباس مؤقت، ثم تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي.





عاطفيًا: تابع الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا ما يثير ريبتك ويدفعك إلى الغيرة.





صحيًا: الصحة من أغلى ما يملك الإنسان، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء.





وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.