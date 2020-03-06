حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 6 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:

مهنيًا: لا تتخذ قرارات فجائية وكبيرة على الصعيد المالي حتى لا تفاجأ بأخطاء و فشل وإفلاس.

عاطفيًا: تحفظ عن التصرف بطريقة ارتجالية فجوبيتير وأورانوس وبلوتون كواكب قد تعاكسك اليوم، لا تتحداها ولا تتسرع في شيء.

صحيًا: لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.