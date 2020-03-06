حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 6 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:

مهنيًا: الوقت مناسب جدًا لتنفيذ الخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت موقعك، أو قطف ثمار جهودك السابقة، أو الحصول على منصب يليق بك.

عاطفيا: تولّد الثقة المتبادلة في حياتكالشخصية مشاريع مشتركة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات تترك ذكريات.

صحيًا: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل الآخرين يتمثلون بك



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيحأحيانًا