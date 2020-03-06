حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 6 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: حاول أن تكون أكثر التزامًا في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام الموكلة اليك فقط وهذا في مصلحتك.

عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا مع الشريك، فقد يفاجئك بردّة فعله وقد تكون غير متوقعة.

صحيًا: فكر في كل خطوة تقوم بها على الصعيد الصحي، وخصوصًا إذا كانت مدروسة علميًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.