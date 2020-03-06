حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 6 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.

عاطفيًا: أي نجاح للعلاقة مع الشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيبًا أو مهينًا.

صحيًا: لا تحاول إخفاء ما يعتريك من حزن داخلي، بل عليك عرض نفسك على طبيب مختص.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.