حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 6 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 6 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.

عاطفيًا: أي نجاح للعلاقة مع الشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيبًا أو مهينًا.

صحيًا: لا تحاول إخفاء ما يعتريك من حزن داخلي، بل عليك عرض نفسك على طبيب مختص.

الثور

مهنيًا: حاول أن تكون أكثر التزامًا في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام الموكلة إليك فقط وهذا في مصلحتك.

عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا مع الشريك، فقد يفاجئك بردّة فعله وقد تكون غير متوقعة.

صحيًا: فكر في كل خطوة تقوم بها على الصعيد الصحي، وخصوصًا إذا كانت مدروسة علميًا.

الجوزاء

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك مهنيًا على المدى المنظور، ويتحسن وضعك نحو الأفضل.

عاطفيًا: كن حاسمًا في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقًا للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة.

صحيًا: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة.

السرطان

مهنيًا: الوقت مناسب جدًا لتنفيذ الخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت موقعك، أو قطف ثمار جهودك السابقة، أو الحصول على منصب يليق بك.

عاطفيا: تولّد الثقة المتبادلة في حياتك الشخصية مشاريع مشتركة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات تترك ذكريات.

صحيًا: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل الآخرين يتمثلون بك.

الأسد

مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بأجواء ممتازة في مجالك المهني ويكون وضعك رائعًا، وتنهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك.

عاطفيًا: تتمتع بجاذبية نادرة وتتاح أمامك غير فرصة للتعبير عن نفسك بلا قيود، عالج كل المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل.

صحيًا: خفف من تقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك.

العذراء

مهنيًا: لا تتخذ قرارات فجائية وكبيرة على الصعيد المالي حتى لا تفاجأ بأخطاء وفشل وإفلاس.

عاطفيًا: تحفظ عن التصرف بطريقة ارتجالية فجوبيتير وأورانوس وبلوتون كواكب قد تعاكسك اليوم، لا تتحداها ولا تتسرع في شيء.

صحيًا: لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم.

الميزان

مهنيًا: تكون جميع الأمور المهنية على خير ما يرام، وأدعوك إلى عدم تأزيم الأوضاع مع رب العمل.

عاطفيًا: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

صحيًا: تكثر البرامج التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من متابعتها.

العقرب

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى سوء تفاهم وعراقيل وتراجع وتأجيل والتباس موقت، ثم تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي.

عاطفيًا: تابع الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا ما يثير ريبتك ويدفعك إلى الغيرة.

صحيًا: الصحة من أغلى ما يملك الإنسان، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء.

القوس

مهنيًا: حاول أن تركز اليوم على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأشياء التى لا تنفع.

عاطفيًا: تتعاطف مع الحبيب في محنته وتقف إلى جانبه محاولًا التخفيف عنه قدر المستطاع.

صحيًا: قد تصاب بخيبة أمل لكنها لن تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.

الجدي

مهنيًا: لا تخشَ التغيير والمغامرة في مجالك المهني، فربما تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام الكبيرة.

عاطفيًا: سماؤك العاطفية تكون سعيدة، وتتحسّن بعض الأمور رويدًا رويدًا كما ترغب.

صحيًا: مقاومة المغريات لدفعك إلى الإفراط في الطعام أمر إيجابي يسجل لمصلحتك.

الدلو

مهنيًا: المشاكل المالية حادّة، لكي تحلّها، قاوم رغباتك الحالية للنفقات غير المجدية.

عاطفيًا: أنت شخص مهم ولديك الكثير من المعجبين، عليك أن تكون متواضعًا بعض الشيء لتنعم بذلك.

صحيًا: لا تحاول التهرب من مرافقة الآخرين في نشاطات رياضية تستحق التضحية من أجلها.

الحوت

مهنيًا: لا تدع الأمور تمر مرور الكرام، وخصوصًا اذا لم تكن واثقًا بقدراتك الذاتية.

عاطفيًا: عليك أن تكون هادئًا وأكثر رصانة، لتتمكن من مواجهة الشريك بحججك المقنعة.

صحيًا: التخفيف من رفع الأحمال الثقيلة يريحك من آلام الظهر، فتجنب ذلك قدر المستطاع.