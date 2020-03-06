حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 6 مارس 2020
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 6 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.
عاطفيًا: أي نجاح للعلاقة مع الشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيبًا أو مهينًا.
صحيًا: لا تحاول إخفاء ما يعتريك من حزن داخلي، بل عليك عرض نفسك على طبيب مختص.
الثور
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر التزامًا في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام الموكلة إليك فقط وهذا في مصلحتك.
عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا مع الشريك، فقد يفاجئك بردّة فعله وقد تكون غير متوقعة.
صحيًا: فكر في كل خطوة تقوم بها على الصعيد الصحي، وخصوصًا إذا كانت مدروسة علميًا.
الجوزاء
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك مهنيًا على المدى المنظور، ويتحسن وضعك نحو الأفضل.
عاطفيًا: كن حاسمًا في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقًا للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة.
صحيًا: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة.
السرطان
مهنيًا: الوقت مناسب جدًا لتنفيذ الخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت موقعك، أو قطف ثمار جهودك السابقة، أو الحصول على منصب يليق بك.
عاطفيا: تولّد الثقة المتبادلة في حياتك الشخصية مشاريع مشتركة مع الحبيب أو الزوج ونشاطات تترك ذكريات.
صحيًا: أنت أكثر من يعبأ بصحته، لذا حاول أن تجعل الآخرين يتمثلون بك.
الأسد
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بأجواء ممتازة في مجالك المهني ويكون وضعك رائعًا، وتنهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك.
عاطفيًا: تتمتع بجاذبية نادرة وتتاح أمامك غير فرصة للتعبير عن نفسك بلا قيود، عالج كل المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل.
صحيًا: خفف من تقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك.
العذراء
مهنيًا: لا تتخذ قرارات فجائية وكبيرة على الصعيد المالي حتى لا تفاجأ بأخطاء وفشل وإفلاس.
عاطفيًا: تحفظ عن التصرف بطريقة ارتجالية فجوبيتير وأورانوس وبلوتون كواكب قد تعاكسك اليوم، لا تتحداها ولا تتسرع في شيء.
صحيًا: لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم.
الميزان
مهنيًا: تكون جميع الأمور المهنية على خير ما يرام، وأدعوك إلى عدم تأزيم الأوضاع مع رب العمل.
عاطفيًا: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.
صحيًا: تكثر البرامج التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة، لا بأس من متابعتها.
العقرب
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى سوء تفاهم وعراقيل وتراجع وتأجيل والتباس موقت، ثم تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي.
عاطفيًا: تابع الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا ما يثير ريبتك ويدفعك إلى الغيرة.
صحيًا: الصحة من أغلى ما يملك الإنسان، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء.
القوس
مهنيًا: حاول أن تركز اليوم على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأشياء التى لا تنفع.
عاطفيًا: تتعاطف مع الحبيب في محنته وتقف إلى جانبه محاولًا التخفيف عنه قدر المستطاع.
صحيًا: قد تصاب بخيبة أمل لكنها لن تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.
الجدي
مهنيًا: لا تخشَ التغيير والمغامرة في مجالك المهني، فربما تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام الكبيرة.
عاطفيًا: سماؤك العاطفية تكون سعيدة، وتتحسّن بعض الأمور رويدًا رويدًا كما ترغب.
صحيًا: مقاومة المغريات لدفعك إلى الإفراط في الطعام أمر إيجابي يسجل لمصلحتك.
الدلو
مهنيًا: المشاكل المالية حادّة، لكي تحلّها، قاوم رغباتك الحالية للنفقات غير المجدية.
عاطفيًا: أنت شخص مهم ولديك الكثير من المعجبين، عليك أن تكون متواضعًا بعض الشيء لتنعم بذلك.
صحيًا: لا تحاول التهرب من مرافقة الآخرين في نشاطات رياضية تستحق التضحية من أجلها.
الحوت
مهنيًا: لا تدع الأمور تمر مرور الكرام، وخصوصًا اذا لم تكن واثقًا بقدراتك الذاتية.
عاطفيًا: عليك أن تكون هادئًا وأكثر رصانة، لتتمكن من مواجهة الشريك بحججك المقنعة.
صحيًا: التخفيف من رفع الأحمال الثقيلة يريحك من آلام الظهر، فتجنب ذلك قدر المستطاع.