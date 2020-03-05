ختام فعاليات حفل تأبين المخرج سمير سيف بـ«الكاثوليكي للسينما» (صور)





وشارك بحضور حفل التأبين الفنانة الهام شاهين ولبلبة وندى بسيوني، وأسرة المخرج الراحل سمير سيف، وعدد من جمهور المهرجان. وتشكّلت لجنة الاختيار برئاسة الأب بطرس دانيال، والسيناريست عاطف بشاي، وعضوية الفنانة رغدة، والفنان أحمد بدير، والفنانة لقاء الخميسي، والمخرج هاني لاشين، والمونتيرة غادة جُبارة، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.

وكان المركز الكاثوليكي للسينما افتتح فعاليات الدورة الـ68، الجمعة الماضي، وعلى مدار الأيام الماضية تم عرض فيلم الضيف، وجريمة الإيموبيليا، والممر، وبين بحرين، ولما بنتولد، واختتم عرض الأفلام اليوم، بعرض فيلم «معالي الوزير» بمناسبة إهداء الدورة إلى المخرج سمير سيف.