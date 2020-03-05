«إعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا» تناقش أزمة «كورونا» الأحد

تنظم كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات في المقطم، يوم الأحد 8 مارس في الساعة 11 صباحا، ندوة عن فيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19) بعنوان «الحقائق وسبل المواجهة»، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ألفت كامل، رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، والأستاذ الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة، بالتنسيق مع الدكتورة ولاء يحيي مصطفى، مسئول الأنشطة الطلابية بالكلية.

ومن المقرر أن يحاضر في الندوة الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.





وتناقش الندوة نشأة الفيروسات الجديدة، والتأكيد على أن فيروس كورونا المستجد لم يتحول إلى وباءًا عالميا حتى الآن، وتوضيح الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا، وتأثير التدخين والتبغ في الإصابة بكورونا، وبؤر انتشار «كوفيد-19» في العالم، وآلية تعامل الجهاز المناعي للإنسان مع الفيروس، والتأكيد على أن مصر مؤمنة ضد فيروس كورونا المستجد.





كما ستتناول الندوة طرق الوقاية والشفاء من «كوفيد-19» والخرافات المنتشرة حول الفيروسات.