توقعات الأبراج قبل موقعة رادس: «الزمالك فى الطالع»

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمواجهة المرتقبة مع فريق الترجى التونسى، اليوم الجمعة، باستاد رادس، ضمن منافسات الأياب لدور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.





وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الزمالك بثلاثة أهداف لهدف، وهي أيضًا نفس النتيجة التي حسم بها الزمالك لقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، الأمر الذى سيصعب من المباراة، حيث سيسعى الفريق التونسى إلى رد الاعتبار من أجل الثأر من الزمالك والتأهل للدور قبل النهائى.





حظوظ لاعبى الزمالك:

وبعيدًا عن الساحرة المستديرة، توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، صاحب برج الدلو، المزيد من التوفيق، فمواليد برج الدلو محظوظون على المستوى المهنى خلال هذه الفترة، حاله حال زميل الفريق الحارس محمد أبو جبل.





كما هو الحال لطارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مواليد برج العقرب، الذى يعتبر مسمار وسط الملعب، حيث توقعت خبيرة الأبراج العراقية المزيد من التالق والتميز خلال المباراة.

وعن نجم الهجوم مصطفى محمد، مولود برج القوس، أوضحت خبيرة الأبراج أن طالعه المهنى مبشر بالكثير من النجاحات، الأمر الذى سيترجم إلى أهداف.

وعن التونسى فرجانى ساسى، مولود برج الحوت، فقد تنبأ خبراء الفلك بمزيد من التألق خلال المباراة، حاله كحال زميل الفريق المغربى أشرف بن شرقي، والذى يعتبر سلاحًا هجوميًا يعتمد عليه الفريق الملكى.

وجاءت قائمة فريق الزمالك للمواجهة على النحو التالي، حيث شهدت عودة يوسف أوباما:





حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد

- محمد أبوجبل - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام

- حازم امام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما

- محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر.

الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو.





موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الترجي والزمالك في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.