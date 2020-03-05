أول تعليق من سائقة الميكروباص بعد هدية السيسي: «سند وعوض غياب والدي» (فيديو)

علقت رانيا محمد سائقة الميكروباص، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإهدائها سيارة ميكروباص للعمل عليها، حيث أعربت عن فرحتها الشديدة وشكرها للرئيس، قائلة: «ربنا يخليك ياريس أنت أب وعوضتني عن الأب».

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ«رانيا» في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة «الأولى».

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إهداء سيارة ميكروباص إلى رانيا محمد سائقة الميكروباص.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها تلقت توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل لتوفير سيارة ميكروباص لسيدة تدعى رانيا محمد تعمل سائقة ميكروباص.