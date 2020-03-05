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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحويلات مرورية بمناسبة تطوير طريق «القاهرة/ الإسماعيلية» الصحراوى

الخميس 05/مارس/2020 - 11:09 م
تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تضطلع الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية على مدار 24 ساعة؛ لمواجهة أية أعطال أو حوادث ويتم وضع اللافتات الإرشادية لإرشاد قائدى السيارات، فى إطار خطة تطوير شبكة الطرق القائمة ضمن مراحل المشروع القومى للطرق والذى توليه الدولة إهتمامًا بالغًا.

وخصصت الإدارة عدة طرق بديلة بمناسبة تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق "القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى" فى القطاع من أسفل محور سعد الدين الشاذلى وحتى أسفل محور 30 يونيو بطول (65) كيلو متر، التي من المقرر أن تبدأ من يوم السبت الموافق 7 مارس الجاري، وهى كالآتي:

• السيارات النقل القادمة من مناطق الإسماعيلية وبورسعيد إتجاه القاهرة يتم الصعود لطريق محور 30 يونيو إتجاه طريق السويس الصحراوى منه إلى مناطق القاهرة.

• السيارات النقل القادمة من مناطق الصالحية ومدن فايد وأبو سلطان يتم إستخدام وصلة أم قمر إتجاه طريق السويس منه إلى القاهرة.

 السيارات النقل القادمة من مناطق دمياط وبورسعيد أعلى محور 30 يونيو وترغب فى إستخدام طريق الإسماعيلية إتجاه القاهرة يتم إستكمال السير أعلى محور 30 يونيو وحتى الوصول إلى طريق السويس الصحراوى منه إلى القاهرة.

• السيارات النقل القادمة من بلبيس أعلى الطريق الدائرى الإقليمى والطريق الدائرى الأوسطى وترغب فى إستخدام طريق الإسماعيلية وصولًا للقاهرة يتم إستكمال السير أعلى تلك الطرق إلى طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

• القادم من داخل القاهرة ويرغب فى الوصول إلى مدينة العاشر من رمضان يتم إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) ومنه إلى الطريق الروبيكى وصولًا إلى مدينة العاشر من رمضان.. والعكس للقادم من العاشر من رمضان إتجاه القاهرة.

• القادم من مناطق القاهرة إتجاه مدينة الإسماعيلية يتم إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) وحتى الوصول لتقاطع محور 30 يونيو مع طريق السويس، ثم إستخدام محور 30 يونيو وصولًا لطريق الإسماعيلية والإستكمال بطريق الإسماعيلية إتجاه مدينة الإسماعيلية.

• بالنسبة لقاطنى مدينتى الشروق والمستقبل إتجاه القاهرة يسلك الطريق الدائرى الأوسطى إتجاه طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

وتهيب وزارة الداخلية قائدى السيارات الإلتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم.

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