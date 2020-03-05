ضبط سيدة استولت على 11 مليون جنيه من مواطنين بقصد استثمارها
الخميس 05/مارس/2020 - 11:08 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
ضبطت الأجهزة الأمنية، سيدة متهمة بتلقي مبالغ مالية من 6 أشخاص بلغت 11 مليون جنيه مصري، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال الملابس وتأجير السيارات، مقابل أرباح متفق عليها، وامتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية.
وأقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، وعقب ضبط المتهمة تقدم عدد من الموطنين ببلاغات ضدها لقيامها بتلقى مبالغ مالية بلغت 8 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.