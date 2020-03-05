برلماني: «كورونا» لا يحتاج الهلع والخوف

قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن

الحكومة المصرية تبذل كافة الجهود لمكافحة فيروس كورونا الذي انتشر خلال الفترة

الماضية في العديد من الدول على مستوى العالم، مضيفًا أن الحكومة لديها كافة

الاستعدادات على أعلى مستوى لمواجهه ذلك الفيروس، فضلا عن أن الحالات التي تم

اكتشافها في مصر هم أجانب حاملين للفيروس من خارج الدولة المصرية.





وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لـ«الدستور»، أنه يجب

على المواطنين الاطمئنان بأن فيروس كورونا لا يتمكن من الانتشار داخل الدولة

المصرية، لافتًا إلى أنه يجب على المواطن المصري عدم تداول الشائعات بانتشار

الفيروس داخل الدولة، قائلا: "فيروس كورونا لا يحتاج هلع وخوف".