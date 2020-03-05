تحويلات مرورية بمناسبة أعمال الإصلاح لكوبرى العاشر من رمضان

وأوضحت إدارة المرور في بيانها أنه سيتم الغلق الجزئى (لنصف الإتجاه) القادم من مجرى العيون تجاه مناطق كورنيش النيل لمدة ليلة واحدة فقط لمسافة (50 مترا) من الساعة 12 ليل يوم الخميس الموافق 532020 وحتى الساعة 4 مساء يوم الجمعة 632020.