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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرزها «الاكتئاب».. أمراض نفسية تصيب المعزولين بسبب «كورونا»

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:43 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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حذر علماء بريطانيين من أن وضع مرضى فيروس كورونا المشتبه بهم في الحجر
الصحي قد يتسبب في أضرار طويلة الأمد لصحتهم العقلية.



ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فالإرشادات الرسمية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، للأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد يكونوا على اتصال بشخص مصاب بالفيروس هي العزلة الذاتية لمدة 14 يومًا وتجنب الآخرين.



وتابع أن بالنسبة لأولئك الذين يقومون بإجراء اختبارات إيجابية، ليس لديهم خيار، حيث يتم إجبارهم على الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل ضد إرادتهم.


مشاكل نفسية يتسبب فيها فيروس كورونا

أوضح الأطباء، أن قضاء أسابيع في عزلة يمكن أن يؤدي إلى اضطراب ما بعد
الصدمة والاكتئاب، بالإَضافة الى مشاعر الالتباس والغضب والخوف وحتى تعاطي المخدرات، وفقًا لدراسة أجرتها King's College London.

ووجد الباحثون أن التأثيرات النفسية قد تستمر لشهور وحتى سنوات بعد التعافي منها.

وقد قاموا بتحليل 24 دراسة سابقة حققت في التأثير النفسي للحجر الصحي خلال الأوبئة في الماضي - بما في ذلك الـ سارس وإيبولا.

وأوضح الباحثون أن، العاملين في مجال الرعاية الصحية والذين لديهم تاريخ
من الاضطرابات النفسية معرضون بشكل خاص لخطر المعاناة من الآثار لمدة تصل إلى عدة أشهر.

كلما زادت عدد أيام الحجر الصحى.. كلما زادت حدة المرض النفسي. 

أشار الباحثون إلى أنه، كلما طال الوقت الذي يقضيه المرضى المنفصلين عن المجتمع، أثر أيضًا على مدى حدة أعراض المرض النفسى لديهم.

ومن العوامل الأخرى التي أثرت على خطر التسبب في أضرار الصحة العقلية
الافتقار إلى الاحتياجات الأساسية مثل: الغذاء والماء والملابس - وكذلك الشعور بالملل
والإحباط والخوف.

وحث الباحثون رؤساء الصحة على تقديم الطمأنينة لأولئك الذين هم في الحجر الصحي، وكذلك الإمدادات الكافية للحد من الأذى النفسي.

أخر إحصائيات كورونا فى العالم 

يقول العلماء إن، الشخص المصاب بفيروس كورونا يمكن أن ينشره بسعال بسيط

أو عطس، دون إستخدام المناديل الورقية.

وتأكد الآن وفاة أكثر من 3300 شخص مصاب بالفيروس وأصيب أكثر من 96000
شخص، وفقًا لأخر الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

ما هو الفيروس التاجي؟

فيروس كورونا هو نوع من الفيروس الذي يمكن أن يسبب المرض في الحيوانات والناس، حيث تنقسم الفيروسات إلى خلايا داخل مضيفها وتستخدمها لتكاثر نفسها وتعطيل وظائف الجسم الطبيعية. 

الفيروس التاجي من ووهان هو فيروس لم يسبق له مثيل من قبل، وقد تم تسميته
SARS-CoV-2من قبل اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات

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