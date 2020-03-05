أشرف عبدالباقي يكشف سبب اختياره مسرح الريحاني لعرض «جريما في المعادي»
الخميس 05/مارس/2020 - 10:42 م
سناء إسماعيلطباعة
قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه عندما فكر في عرض مسرحية "جريما في المعادي" اختار مسرح نجيب الريحاني، نظرا إلى أنه وقتها كان يعمل على "مسرح مصر".
وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أنه يحب مسرح الريحاني بشكل شخصي، كما أنه يعتبر أقل المسارح التي تحتاج لعمل وتصليح، ومن المصادفة أن أول مسرحية قدمتها كانت على خشبة مسرح الريحاني "خشب الورد" عام 87.
وتابع: "المسرح كان يحتاج لتجهيزات بسيطة ليعود لشكله الأصلي"، مؤكدًا أن السبب الذي شجعه على ذلك هو عمله السابق في المقاولات، وتم تجهيز جميع الحوائط والكراسي والديكورات بمساعدة الفرقة كاملة والذين كانوا يقومون بعمل البروفات في الوقت نفسه"، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتقاضون أجرهم بالوجبة.