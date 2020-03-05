طوارئ في فلسطين بعد تسجيل 7 حالات إصابة بـ«كورونا»

ونص القرار على أن تتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار، وأن تكون حالة الطوارئ هذه لمدة 30 يوما.

وخول المرسوم الرئاسي رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافةً، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم. من جانبها نفت وزارة الصحة، اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا غير الحالات الـ7 التي أعلنت عنها، مؤكدة إجراء عدد كبير من الفحوصات ضمن جهود مكافحة الفيروس ومنع انتشاره.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من اليوم، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتلى رئيس الحكومة محمد اشتية، المرسوم الرئاسي، مشيرا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس الكورونا ومنع تفشيه.