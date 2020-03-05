بسمة وهبة تلقن مذيع الجزيرة درسًا قاسيًا: «خادم لأسيادك»

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على بكاء مذيع قناة الجزيرة القطرية جمال ريان، واصفة إياها بـ"دموع التماسيح"، وصاحبها ممثل فاشل ولا يجيد التمثيل ولا أحد يصدقه. وأضافت وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" أن مذيع الجزيرة جمال ريان "سلم نفسه لقطر وحاكمها وأموالها" حتى على حساب فلسطين، مشيرة إلى أنه لم يظهر مرة واحدة معترضًا أو غاضبًا من استضافة الجزيرة لقادة الكيان الصهيوني بمن فيهم متحدث الجيش الإسرائيلي. وتابعت: جمال ريان مجرد خادم ولن يهاجم أسياده القطريين، منتقدة تحريضه الواضح ضد القادة العرب خلال فيديو ظهر فيه ريان يبث خلاله روح الكراهية والإرهاب.