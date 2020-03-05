«التعليم» تؤجل تنفيذ خطة إخلاء المدارس وتنفي تأجيل الدراسة

أجلت وزارة التربية والتعليم والتعليم، تنفيذ خطة إخلاء المدارس السنوية نظرا لضيق الوقت.





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم في بيان لها اليوم، أنه نظرا لضيق الوقت وحرصا على استقرار العملية التعليمية تم تأجيل تنفيذ خطة الإخلاء التي كان من المقرر أن تنفذ 7 مارس الجاري.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت تطبيق خطة الإخلاء السنوية للمدارس خلال الفترة من 7 مارس الجاري وحتى 19 من نفس الشهر، موضحة أنها تشمل جميع مدارس الجمهورية، بهدف تدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث.

وأوضحت «التعليم» إن خطة الإخلاء لا تعني منح الطلاب إجازة، لكنها تطبق سنويا في المدارس ويقوم بها الطلاب، كما أن الأمر لا يتعلق بشائعات انتشار كورونا ومنح الطلاب إجازة من الدراسة، مؤكدة أن الدراسة مستمرة حتى إشعار أخر ولا توجد أي نية لتأجيلها.

وأرسلت الوزارة منشورا للمدارس أكدت فيه أنه في إطار ما تقوم به من إجراءات بمجال مواجهة الأزمات والكوارث وتوعية الطلاب والعاملين بالحقل التعليمي بالتنسيق مع مراكز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء واستكمال بتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 بتشكيل إخلاء وإنقاذ على مستوى الجمهورية من المدارس من أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها وتكرار تجربة إخلاء المدارس سنويا على مستوى الجمهورية لعام 2020.

وحددت الوزارة الفترة من 7 حتى 12 مارس، لتنفيذ خطط الإخلاء في المدارس الابتدائية ومن 14 حتى 19 مارس للتعليم الثانوي العام والفني.





وكان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قاموا بتكريم المدارس الفائزة في تنفيذ خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ للعام الدراسى الماضى 2018 - 2019.