خالد مجاهد: «مصر قادرة على مواجهة كورونا ومطاراتنا مفتوحة للجميع»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر قادرة على تطبيق وتنفيذ إجراءات الوقاية من «كورونا» وتأمين منافذ البلاد والمدارس.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» مساء الخميس، أن مصر لديها خطة وقائية دقيقة ضد كورونا جرى اتباعها منذ البداية، والدولة قادرة على التعامل مع أي حالة مصابة بالفيروس حال رصدها.

وأوضح أن هناك لجنة للوقوف على الوضع بشأن «كورونا»، موجهًا رسالة لكل دول العالم: «مطاراتنا مفتوحة، ولن نمنع أحد من الدخول، ولكن الإجراءات الوقائية يتم تنفيذها بشدة».