هاني رسلان لجماعة الإخوان الإرهابية: «اصمتوا عليكم اللعنة» (فيديو)

قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية حكمت مصر لمدة عام واحد فقط وكان تعاملهم مع ملف سد النهضة كارثيا.وأضاف مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن المعزول مرسي شارك في اجتماعات الاتحاد الإفريقي وتم تحويل مجرى النهر أثناء عودته وإثيوبيا تعاملت مع الإخوان بـ «استغفال» وغفلة.وأوضح أنه عندما عقد مرسى اجتماع بحث إنشاء سد النهضة كان كارثة بكل المقاييس، موجها رسالة نارية لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلًا: «اصمتوا عليكم اللعنة».