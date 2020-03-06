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الجمعة 06 مارس 2020 الموافق 11 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إغلاق 40 دور عرض سينمائي في إيطاليا بسبب «كورونا»

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:33 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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أوضح تقرير نشره موقع deadline الأمريكي، أبرز الدول التي اضطرت لإغلاق شاشات عرضها السينمائي، حيث كانت في المقدمة


إيطاليا التي أغلقت حوالي 50% من دور العرض لديها بسبب تفشي فيروس «كورونا» وكانت أغلبها في مدينة ميلانو، ما أجل طرح عدة أعمال سينمائية أمريكية.


وأوضح التقرير أن فرنسا أغلقت 38 دور عرض سينمائي بداية من 2 مارس الماضي، في أكثر من مدينة فرنسية.


وأغلقت الصين الدولة (مصدر كورونا) آلاف القاعات، حيث تمتلك حوالي 70 ألف قاعة عرض في أكثر من مدينة، ما سبب خسائر كبيرة للسوق السينمائي الأمريكي.

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