قيادات الطاقة ووفد كهرباء زنجبار في زيارة مرفق حماية المستهلك

في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين مصر ودول أفريقيا قام اليوم وفد من ممثلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بمدينة زنجبار يرافقهم ممثلى من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بجمهورية مصر العربية بزيارة إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددةوذلك بالتعاون مع مرفق حماية الكهرباء حماية المستهلك بمصر فى ظل التعاون المشترك بين الهيئة والمرفق وتبادل الخبرات فيما بينهم حيث كان فى استقبالهم الدكتور المهندس محمد مصطفى الخياط الرئيس التنفيذي للهيئة.تناولت الزيارة عرض أنشطة الهيئة واستعراض مشروعات الطاقة المتجددة في مصر ورؤيتها في 2035 وسياسات وتشريعات الطاقة المتجددة في مصر، كما تم ايضا عرض آليات تسعير خدمات الطاقة المتجددة في مصر. وتم عمل جولة ميدانية بالهيئة وزيارة محطة خلايا فوتوفلطية فوق الأسطح متصلة بالشبكة والتي تعمل بنظام net-metering