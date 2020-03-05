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الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تتخذ إجراءات لمنع انتشار الأمراض بمؤسسات الرعاية

الخميس 05/مارس/2020 - 03:30 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الأمراض داخل كل مؤسسات الرعاية التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن بداية هذه الإجراءات ستكون من خلال التوعية وتوفير كل وسائل الأمان من كشف مستمر لنزلاء الدور ضد الأمراض بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.

وأضافت أنه جار تكثيف العمل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية " مسنين – أيتام" والبالغ عددها 488 دارًا خاصة، وأن الأطفال أكثر عرضة للأمراض والفيروسات المعدية، كما أن الوزارة استعدت لعقد الندوات واللقاءات المتتالية للتوعية بفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه والمحاذير التي يجب اتخاذها عند حدوث المرض لكل الفئات، كذلك كيفية المواجهة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادى الإصابة بأي أمراض.

وأشارت إلى أنه ستتم التوعية أيضًا داخل مراكز استضافة وتوجيه المرأة والتي يصل عددها إلى 8 مراكز في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، المنيا، بني سويف والفيوم، والتى تقوم بتقديم خدمات للسيدات المعنفات، سواء بالإقامة أو التردد لأخذ مشورة قانونية أو اجتماعية أو نفسية.

من جانبه، أكد حازم الملاح مستشار إعلامي ببرنامج أطفال بلا مأوى، إنه جار تكثيف الإجراءات داخل مؤسسات الرعاية التابعة للبرنامج، من أجل التوعية وطرق الوقاية من الفيروسات والأمراض المعدية، خاصة فيروس كورونا، حيث تم البدء بمؤسسة دار الفتيات بالعجوزة على أن يتوالى العمل بكل المؤسسات خلال الأيام المقبلة.

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