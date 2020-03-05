محلل سوري: لا هيبة لأردوغان في بلادنا

توقع المحلل السوري يعرب خير بك، أن نتائج الاجتماع الثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لن تتجاوز وقف إطلاق نار، وبقاء الوضع على ما هو عليه، لافتًا إلى أنه لن يتعدى كونه طريقًا ليس قصيرًا لإخراج المحتل التركي بأقل الأوضاع ذلًا.وأشار خير بك لـ"الدستور"، إلى أنه سيكون هناك توافق يفتح الباب أمام طريق حلب اللاذقية m5، وسيكون هناك توافق خجل لن تنفذه تركيا وتعود ماكينة الحرب تجاه إدلب بعد أقل من شهر أو يحصل الاختراق، وتتم تسوية مشابهة لما يحدث دائمًا، قائلًا: "أردوغان حصل منذ أكثر من عام على اتفاق سوتشي الماضي، وكانت الطرق الدولية وأرياف حلب بيده وكان مسلحوه يهددون الأرياف الآمنة".وتساءل المحلل السوري: "اليوم ماذا يملك أردوغان ليفاوض عليه؟"، مؤكدًا أن أردوغان يملك أقل بكثير من السابق، بعدما أدخل نقاط التفتيش التركية منذ عام، بينما أصبحت جنوده ومدرعاته المدمرة أقل هيبة، على أقل تقدير.