توقيع بروتوكول تطوير قرى درب الأربعين بمركز باريس

وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ومصطفى إسماعيل، أمين عام الجمعية الشرعية الرئيسية، صباح اليوم، بروتوكول تعاون بين المحافظة والجمعية ووزارة التضامن الاجتماعي، لتطوير ورفع كفاءة قرى درب الأربعين بمركز باريس، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".وصرح الزملوط بأنه تم الاتفاق على استهداف كل محاور التنمية بالقرى، بما فيها الصحة والتعليم والمرافق والزراعة وإقامة مشروعات صغيرة للأسر، لتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.من ناحية أخرى، ناقش الزملوط مع أعضاء الجمعية التعاون في مجالات الربط مع المستشفيات التابعة، بمشروع التشخيص والعلاج عن بُعد الذي أقامته المحافظة لحل مشكلة نقص بعض التخصصات الطبية.