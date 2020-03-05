شكرى يبحث مع قرقاش الأزمات الإقليمية

استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، وذلك لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.‪ ‬وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطوُر الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدمًا بمختلف أُطر التعاون خلال الفترة المُقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.‪ ‬وأوضح "حافظ" أن اللقاء تناول التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما على المشهديّن الليبي والسوري، مع التأكيد على رفض التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية، وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.وأعرب شكري، عن موقف مصر الثابت من مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.‪ ‬وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، وبحث أهم القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين.