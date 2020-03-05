الأحد بدء مهرجان جامعة المنيا للأسر والاتحادات الطلابية للأنشطة

ينطلق الأحد القادم مهرجان الأسر والاتحادات الطلابية للأنشطة لطلاب جامعة المنيا وطلابها الوافدين، بالصالة المغطاة بالحرم الجامعي تحت شعار "شبابنا قادر"، وذلك خلال الفترة من 8 مارس وحتى 10 أبريل 2020، وينظمه اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر، برعاية من الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، وبمشاركة كليات الجامعة العشرين في أنشطة وفعاليات المهرجان الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية ونشاط الجوالة.وأوضح "عبدالنبي" أن المهرجان يهدف إلى حث طلاب الجامعة على المشاركة بالأنشطة، ودمج الطلاب الوافدين لممارسة الأنشطة الطلابية، وذلك في الألعاب الجماعية من خلال بطولة خماسي كرة القدم "طلبة"، والفردية بمسابقات تنس الطاولة "طلبة وطالبات"، وكذلك والألعاب الترويحية التي تضم رميات حرة لكرة سلة "طالبات"، وضربات جزاء "طالبات"، إلى جانب مسابقات اجتماعية يتنافس عليها طلاب الجامعة خلال بطولة الشطرنج للفرق "طلبة"، وبحث اجتماعي بعنوان "الآثار المترتبة على اكتشافات الطاقة"، وفي النشاط الفني الذي سيشمل مسابقات في الغناء والعزف، إلى جانب مسابقات في النشاط الثقافي في القرآن الكريم والشعر"الفصحى، والعامي" عن موضوعات من نماذج شعرية عن "حب مصر" من تأليف الطلاب، ومسابقة لقصة الخيال العلمي، وندوات ثقافية عن التنمية السياسية ينظمها نشاط الأسر، كما تستكمل فعاليات المهرجان بدور للخدمة العامة ينظمه نشاط الجوالة بالمطعم المركزي بالجامعة لخدمة الطلاب المترددين عليه.يحضر افتتاح المهرجان صباح الأحد، رئيس الجامعة ونائبه وعمداء الكليات، والقيادات الجامعية، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حسام عبدالرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر؛ وذلك باحتفالية كبري يقوم بتنظيمها وإخراج عروضها الطلابية، وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، والدكتور عبدالله الأنصاري المشرف على طابور العرض، ويقوم بتنظيم فعاليات المهرجان مديرو الإدارات ومديرو مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، والأخصائيون.