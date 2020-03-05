إعداد مناهج تعليمية لعامين لأطفال ما قبل الروضة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعداد مناهج تعليمية لعامين قبل مرحلة رياض الأطفال في إطار نظام التعليم الجديد.جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية الانتهاء من إعداد أطر مناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل إعداد المواد التعليمية الورقية والرقمية للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، المنعقدة اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة.وأشار شوقي إلى أن إعداد تلك المناهج لتأهيل الأطفال على نظام التعليم الجديد 2،0 قبل الالتحاق بنظام التعليم الجديد في كي جي ١.وأشار شوقي إلى أنهم تعاقدوا مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق المناهج على الأطفال في حضانات الروضة لسن من عامين لأربعة أعوام.