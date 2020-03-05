بوتين يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى تصاعد التوتر فى إدلب

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث فى اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الوضع في سوريا وتصاعد التوتر في إدلب.وذكر بيان للكرملين أن بوتين وميشيل ناقشا الوضع فى سوريا على ضوء تصاعد التوتر فى منطقة إدلب، الذي تسببت به تصرفات التشكيلات الإرهابية.وأضاف البيان أن الاتصال ركز على بحث القضايا الإنسانية، وأن ميشيل أخبر الرئيس الروسى بالخطوات المتخذة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما.