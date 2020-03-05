الغضبان يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المجمع الإسلامى

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاستعدادات النهائية لافتتاح أعمال المجمع الإسلامي بمدينة بورفؤاد والمقرر غدًا الجمعة بحضور وزير الأوقاف.وكان محافظ بورسعيد قد أصدر توجيهاته برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمجمع الإسلامي، استعدادًا لاستقبال وفود ٤١ دولة من المشاركين في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم.وأكد محافظ بورسعيد أن افتتاح المجمع الإسلامي بعد تطويره سيتواكب مع احتفالية مسابقة القرآن الكريم الدولية وأداء صلاة الجمعة به، بحضور وزير الأوقاف، والمشاركين في المسابقة من أكثر من ٤١ دولة من مختلف دول العالم، وذلك ضمن فعاليات مسابقة القرآن الكريم الدولية التي تقيمها محافظة بورسعيد.