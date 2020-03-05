سكرتير عام سوهاج يشهد افتتاح المركز الإقليمى لصحة المرأة

شهد اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، بالإنابة عن محافظ سوهاج حفل افتتاح المركز الإقليمي لصحة المرأة بالقاعة الزجاجية بجامعة سوهاج بمدينة ناصر، والمحاضرة الافتتاحية "وفيات الأمهات.. حجم المشكلة وخيارات العلاج المختلفة"، بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، والدكتورة سحر وهبي، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة.وألقى السكرتير العام كلمة نقل خلالها تهنئة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للحضور جميعًا بهذه المناسبة، لافتًا إلى أهمية الجامعة كونها قاطرة التنمية في أي محافظة، معربًا عن تقديره للدور الذى تقوم به الجامعة من خلال التعاون المثمر والبناء مع المحافظة، والذي يبشر بنتائج إيجابية لصالح المجتمع السوهاجي.ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن شكره للمحافظة ودعمها الدائم للجامعة، مشيرًا إلى أن إنشاء المركز يأتي في إطار بروتوكول التعاون مع جمعية تعزيز صحة المرأة، حيث تعد سوهاج من المحافظات ذات النسب العالية لوفيات الأمهات، وقد تلاقت رؤية الجامعة مع رؤية الجمعية في إنشاء مركز متكامل لتدريب الأطباء والتوعية الصحية للأمهات، ليكون مركزًا متخصصًا للنهوض بصحة المرأة يقوم بتقديم التدريب العلمي والعملي لأطباء النساء والتوليد بالمحافظة، والمحافظات المجاورة.ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد فوزي جلال، مدير الجمعية ورئيس المركز الإقليمي لصحة المرأة بجامعة سوهاج، أنه سيتم القيام بدور توعوي للمرأة ضد مخاطر الحمل والولادة من خلال برنامج "أمان"، مشيرًا إلى أن الجمعية تشرف على المركز، حيث ستتم إقامة الدورات اللازمة به، وكذلك الإشراف على سير العمل بالبرنامج.وأشار الدكتور مجدي أمين القاضي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي، إلى أنه تم اختيار أعضاء هيئة التدريس المعاونين في إقامة البرنامج من الجامعة، حيث سيتم تنظيم ورش عمل وحلقات التوعية والنقاش، بالإضافة إلى ورشة عمل لتخريج مدربين بالبرنامج من أطباء المحافظة حتى تتسنى إقامة البرنامج بعد ذلك ذاتيا.