أردوغان يتهم زعيم المعارضة بالخيانة (فيديو)

عرضت قناة "تركيا الآن"، مقطع فيديو، عبر الحساب الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من جلسة البرلمان التركي.ووجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة حادة لرئيس المعارضة التركية، كلتشدار أوغلو، قائلا: "في الأساس نحن نعلم أن عين وقلب هذا الشخص في أماكن أخرى".وتابع أردوغان، أن الموقف الذي يسلكه كلتشدار أوغلو هو مَن يدعم السياسة المتجردة من الإنسانية كسياسة الأسد في سوريا، وإسرائيل في فلسطين، أقول بكل وضوح إن من يحاول دائمًا تلطيخ كفاح تركيا التاريخي هذا بالفتنة والكذب والافتراء بلا شرف وبلا كرامة ومنحط، وخائن.ورد عليه رئيس الكتلة البرلمانية، الجين أونكوتش، قائلا إن من يجعل أولاد الشعب يذهبون للتجنيد، ويستشهدون وبينما تحترق صدور أمهاتهم عليهم يصفهم هو بـ«الرءوس» شخص بلا شرف وبلا كرامة.