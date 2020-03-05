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الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكرى: ملتزمون بمواصلة الجهود لتعزيز العمل الإفريقى المشترك

الخميس 05/مارس/2020 - 02:50 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
ألفت الكحلي
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عقد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، لقاءً مع سفراء الدول الإفريقية في القاهرة، وذلك في إطار حرص مصر على إطلاع الدول الإفريقية الشقيقة على جهودها، والإنجازات التي تحققت خلال عام رئاستها الاتحاد الإفريقي، وكذا ما تشهده العلاقات المصرية الإفريقية من زخم، وفي ضوء أيضًا الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لكافة الموضوعات المتعلقة بالقارة.
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وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أفاد بأن شكري أكد أن التزام مصر الكامل بمواصلة جهدها لتعزيز العمل الإفريقي المشترك غير مقتصر على فترة رئاستها الاتحاد الإفريقي، حيث ستستمر في دعم الجهود المشتركة لدول القارة لتحقيق كافة تطلعاتها، وذلك من خلال عضويتها الحالية في مختلف الأجهزة والآليات التابعة للاتحاد الإفريقي.
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وأضاف المتحدث الرسمي، أن شكري أوضح أن هذه المساعي المصرية تنبع من اقتناع مصر الراسخ بقدرة الدول الإفريقية على العمل سويًا لتجاوز التحديات التي تواجهها القارة، وبما يحقق السلام والرفاهية لكافة الشعوب الإفريقية، وذلك في إطار مواصلة تفعيل مبدأ "الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية".
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وذكر حافظ أن وزير الخارجية استعرض، خلال اللقاء، أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، وذلك في المجالات التي حدّدتها مصر كأولوية لدعم العمل الإفريقي المشترك، وعلى رأسها مجالات تعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإفريقية، والحفاظ على السلم والأمن الإفريقي، فضلًا عن استكمال جهود الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الإفريقي، وكذا دعم التعاون مع الشركاء الدوليين.

كما أشار حافظ إلى أن شكري أبرز خلال اللقاء الدور الهام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في بناء كوادر الدول الإفريقية، وذلك في إطار الأولوية التي توليها مصر لتنمية شباب ومواطني القارة في ظل السعي لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في إفريقيا.
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ونوه المتحدث الرسمي بأن وزير الخارجية حرص كذلك على استعراض آخر التطورات في ملف سد النهضة، وما بذلته مصر في هذا الصدد من جهود جادة وصادقة نحو التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة.
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كما دار حوار تفاعلي بين شكري والسفراء الأفارقة، تم خلاله تبادل الحديث والرد على الاستفسارات في العديد من الموضوعات التي تتناول العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك، بجانب أهم الملفات المطروحة على الساحة الإفريقية.
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

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