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الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السجينى: المواطنون يعانون من تضارب الجهات صاحبة الولاية على الأراضى

الخميس 05/مارس/2020 - 02:48 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النواب: بدوي النويشي، محمد الحسيني، محمد الدامي، بشأن التضارب بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن مناقشة هذا الطلب جاءت بسبب ملاحظة وجود قصور في تقديم بعض الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يعاني من تضارب الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي.

فيما أكد النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، أن تضارب الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضي له العديد من التأثيرات السلبية على المال العام، وانتشار العشوائيات، فضلًا عن القصور الإداري في استخدام أراضي الدولة.

وأوضح الدكتور حسن الفولي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الزراعة، لحصر جميع الأراضي ولاية الإصلاح الزراعي على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة ستقوم بعمل رفع مساحي وإعداد تقرير وإرساله إلى مجلس الوزراء.

فيما استمعت اللجنة إلى بعض ممثلي أملاك الدولة في المحافظات، حيث أكد ممثل محافظة البحيرة وجود تضارب في الحدود الإدارية بالمحافظة، وعدم وجود خرائط مساحية واضحة لتحديد تلك الحدود.

وطالب مدير أملاك الدولة بمحافظة المنيا، بعدم تقنين أي أراضي داخل المحافظة دون الرجوع للمحافظة، مستنكرًا وجود أراضي مسجلة وليست لها جهة ولاية إدارية، مشيرًا إلى وجود بعض المخالفات الخاصة بالأراضي في المحافظة.

وعقّب رئيس مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي، بأنه سيتعامل مع هذا الأمر بإحالته للجهات المعنية للتحقيق، وأوصى رئيس اللجنة بإحالة الأمر للتحقيق وإرسال رد إلى اللجنة خلال ١٥ يومًا.

فيما وجه رئيس اللجنة، المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بالعمل على حل المشاكل التي تم طرحها خلال الاجتماع من عدم وجود خرائط مساحية، وعدم ترسيم الحدود، وعدم الانتهاء من التقسيم الإداري.

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