أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدريس لغة الإشارة لجميع طلاب المدارس الأسوياء.جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية الانتهاء من إعداد أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل إعداد المواد التعليمية الورقية والرقمية للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، المنعقدة اليوم الخميس.وأوضح شوقي أن تدريس لغة الإشارة ضروري لجميع الطلاب ليتمكنوا من التعامل مع زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يندمجون معهم في المدارس.