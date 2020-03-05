فرج عامر يشيد بقرار المصرية للاتصالات بإلغاء «البصمة» لمكافحة كورونا

توجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالشكر إلى الشركة المصرية للاتصالات، بعد قرارها بوقف العمل بأجهزة البصمة الإلكترونية واستبدالها بالتوقيع اليدوي للعاملين بدفاتر الحضور والانصراف، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، استجابة للاقتراح الذي تقدم به بإلغاء جهاز البصمة الذي يستخدم في إثبات انضباط الموظفين لإثبات مواعيد حضورهم وانصرافهم في مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.وطالب عامر- في بيان له- بضرورة تطبيق هذا القرار في جميع الجهات والمؤسسات، لسد كل الثغرات التي يمكن من خلالها انتقال الفيروس من شخص لآخر، ومن ثم تزيد نسبة الإصابات، خاصة بعد ثبوت انتقال فيروس كورونا من خلال استخدام جهاز البصمة، وفقًا لتقارير عالمية.وأشار إلى أهمية الإجراءات الاحترازية التي تسير عليها الحكومة لمواجهة انتشار هذا الفيروس في مصر، وإلزام جميع الجهات بتنفيذ التعليمات والقواعد التى تحمى الموظفين والعاملين بتلك الجهات من الإصابة بالفيروس.