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الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنوك تكبد بورصة البحرين 72. 0% خسارة بختام تعاملات الأسبوع

الخميس 05/مارس/2020 - 02:46 م
بورصة البحرين
بورصة البحرين
اكرم عمران
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واصل المؤشر العام لسوق البحرين المالي، تراجعاته لدى ختام تعاملات اليوم الخميس- نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% خاسرًا 11.70 نقطة ليغلق عند مستوى 1617.79 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

جرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.3 مليون سهم بقيمة 749.5 ألف دينار.

قاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 51.45% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.51%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.96%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.04%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.89% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.48%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.22% مدفوعًا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 2.70%.

وفي سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، شراء ما يعادل 20 ألف سهم من أسهم الخزينة في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 78.017 مليون سهم إلى 78.037 مليون سهم تعادل 3.522% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 4 مارس.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، رفع شركة كيبوينت ترست إجمالي نسبة ملكيتها في المجموعة من 5.52% إلى 6.14% من رأس المال المدفوع وما يصل إلى 226.2 مليون سهم في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

فيما دعت شركة البحرين مواقف السيارات إلى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، يوم الأربعاء الموافق 25 مارس، لمناقشة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 21 مارس 2019 والمصادقة عليه، مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 والمصادقة عليه، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.

كما من المقرر أن تناقش الجمعية، اعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 88.8 مليون دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني، بما يعادل 10% من صافي أرباح عام 2019، توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلسات للسهم الواحد أو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغة 546.5 ألف دينار بحريني.

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