رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر تكشف طريقة التعامل مع أسرة المصرى المصاب بكورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 02:46 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن فحص أفراد أسرة الحالة الثالثة المصابة بفيروس الكورونا وجميع المخالطين لها، كما يتم تتبع الحالة منذ لحظة وصولها البلاد حتى إعلان الإصابة.

وكانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، قد أعلنتا اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا، عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة، وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض، وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى، حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020، وجار نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الوزارة تقوم حاليًا باتخاذ كل الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأشار إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأولى لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ"pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس 2020، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية.

وأكد أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا، للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تستثني فئة واحدة من قرار حظر العمرة 2020 (فيديو)

رابط موقع دعم مصر التمويني لتحديث بطاقة التموين 2020 وتصحيح رقم الموبايل

عاطل يطعن كنفانى فى المنوفية

رسميًا "ياسمين عبد العزيز" تعترف بحبها للفنان "أحمد العوضى"

الصور

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

image description

مصنع 200 الحربي: «صنع في مصر»

image description

طلاب «علوم القاهرة» ينعون سميرة موسى.. هنا تتلمذت أول عالمة ذرة

image description

سامح محمد.. حكاية مُعلم لغة عربية كفيف يحترف «البامبو» (فيديو)

image description

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمدينة ملوي الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا 2020 لمصرى عائد من الخارج

النيابة تجرى تحقيقات موسعة فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة

السعودية تستثني فئة واحدة من قرار حظر العمرة 2020 (فيديو)

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عن علاقتها بأحمد العوضى (فيديو)

إنفوجراف

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

image description

محطات إعدام عشماوي من التسليم للتنفيذ (إنفوجراف)

image description

إجراءات استخراج شهادة تحركات (إنفوجراف)

image description

أدوات ضرورية لتفادى العدوى الفيروسية (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

انطلاق أكبر تجمع لجراحي العالم من القاهرة

هل تنقل الحيوانات الأليفة بالمنزل فيروس كورونا؟

نقص لوازم الوقاية من كورونا فى إيران

تسجيل أكثر من 2200 إصابة بــ«كورونا» في العالم خلال 24 ساعة

منوعات

بالخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

إصابة 21 في خروج قطار عن مساره بفرنسا

شركات الطيران تخسر 113 مليار دولار بسبب «كورونا»

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا الرجل يكره إثيوبيا
ثروت الخرباوي
أستاذ التكفير.. زيارة جديدة لـ«عمر عبدالرحمن».. هذا الرجل ليس عالمًا يا شيخ ناجح
مدحت بشاى
القيم الجامعية والقاعدة العلمية
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «1»
المزيد

الثقافة

«ماركس ضد نيتشه» بمركز الحرية للإبداع.. الأحد

20 مارس.. «لماذا تموت الكاتبات كمدًا؟» بمكتبة مصر الجديدة

«هملت يستيقظ متأخرا» في مهرجان قصور الثقافة للمسرح الإقليمى

السفارة الفرنسية فى القاهرة تحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة