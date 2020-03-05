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الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإمارات تخصص «مدينة إنسانية» لمرضى «كورونا» (فيديو)

الخميس 05/مارس/2020 - 02:43 م
كورونا
كورونا
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، تقريرا مصورا، يرصد تخصيص الإمارات "مدينة إنسانية" في أبوظبي، لاستقبال مواطني عدد من الدول تم إجلاؤهم من مقاطعة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك بناءً على طلب حكومتهم.

وقامت الإمارات بتجهيز "المدينة" ومدها بالأثاث اللازم إضافة إلى تأسيس مركز للصحة الوقائية في زمن قياسي بلغ 48 ساعة.

وشاركت مجموعة من المتطوعين من شباب وشابات الإمارات في تجهيز المدينة الإنسانية، فيما أكد قائد فريق الاستجابة الطبي بدائرة الصحة مطر النعيمي، أن تجهيز المدينة يجسد نهج الإمارات المتأصل والراسخ في تقديم الدعم الإنساني والمساعدة للجميع منذ تأسيسها.

وشاركت مجموعة من المتطوعين من شباب وشابات الإمارات في تجهيز المدينة الإنسانية، فيما أكد قائد فريق الاستجابة الطبي بدائرة الصحة مطر النعيمي، أن "تجهيز المدينة يجسد نهج الإمارات المتأصل والراسخ في تقديم الدعم الإنساني والمساعدة للجميع منذ تأسيسها".

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