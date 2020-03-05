الأنبا أغاثون يعقد لقاءً عامًا مع أقباط مغاغة غدًا

يترأس الأنبا أغاثون، أسقف المغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، غدًا اللقاء العام لشعب الإيبارشية، بمطرانية مغاغة بمحافظة المنيا.ومن المقرر أن يشارك بالحضور، عدد غفير من مجمع كهنة الإيبارشية، بالإضافة لحضور عدد غفير من شعب المنطقة.ويتضمن اللقاء عدة فقرات متنوعة، منها فقرة للتراتيل الروحية، وفقرة يوجه فيها الشعب عددًا من الأسئلة إلى الأسقف، ويختتم اللقاء بكلمة روحية من الأنبا أغاثون.على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، في 24 فبراير الماضي، والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد في مطلع أبريل المقبل، مستغرقًا بذلك 55 يومًا مُتصلة.