ممثل يونيسف بمصر: نفتخر بالمشاركة فى بناء نظام التعليم الجديد

وجه برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، الشكر إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قيادته وإيمانه بفكر تطوير منظومة التعليم في مصر.جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية الانتهاء من إعداد أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل إعداد المواد التعليمية الورقية والرقمية للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، المنعقدة، اليوم الخميس.وأضاف مايس أن اليونيسف يفتخر بمشاركتهم في بناء نظام التعليم الجديد في مصر، معلقًا: "نقدر حقيقة أن يونيسف شاركت في تلك الجهود، شرف لي أن أنضم للوزارة في تحسين التعليم في مصر، ونتعهد بالاستمرار في الالتزام بدعم رؤية الوزارة والعمل على تطوير التعليم لجميع الأطفال".وأكد مايس أنه على ثقته التامة بأن مصر ستشهد تحولات كبيرة في التعليم وتستفيد منها وتعتز بها، خاصة بعد الانتهاء من خطة نظام التعليم الجديد في ٢٠٣٠.وقدم مايس الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على شراكتهم مع اليونيسف ومصر في برنامج التوسع في الحصول على التعليم للاطفال المعرضين للخطر ودمجهم مع أقرانهم لدعم التعليم الدامج.وأضاف أن يونيسف تبنت تعليم الدمج، وأن مصر تخطو خطوات كبيرة لتطبيق التعليم الدامج، ما تعتبره اليونيسف من الأولويات، منوهًا بسعيهم للتوسع في التعليم الشامل والدامج.