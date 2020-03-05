رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تحتفل فى مصر باليوم العالمى لحقوق المرأة

الخميس 05/مارس/2020 - 02:41 م
هند صبري
هند صبري
هالة أمين
طباعة
تعيد فرنسا التأكيد على كامل التزامها بالوقوف بجانب مصر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل ومكافحة أشكال العنف ضد المرأة بمشاركة المرأة في كافة مجالات المجتمع، وهذا العام، سيكون تدعيم حقوق المرأة في قلب رهانات "منتدى جيل المساواة" الذي ستستقبله فرنسا على أرضها في شهر يوليو المقبل، بمبادرة من منظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة مع المكسيك.

وفي هذا الصدد، سيفتتح سفير فرنسا في القاهرة، ستيفان روماتيه، الأحد المقبل، أمسية من تنظيم المعهد الفرنسي في مصر بالمنيرة، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" حول موضوع "المرأة والمعرفة"، وذلك للاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، وذلك وفقا لبيان السفارة الفرنسية.

وستشارك الممثلة هند صبري "الراعى الشرفي" في هذا الحدث الذي سيتم خلاله عقد مائدة مستديرة لتناول موضوع المرأة والمعرفة، بمشاركة راندة عبدالعزيز محمود أستاذة بالجامعة الفرنسية في مصر، والدكتورة جميلة بندربوس، وجيزيل حادجي ميناغلو، عالمة آثار معمارية، بالإضافة إلى دارسين اثنين بتخصص الكهرباء "بسملة محمد ومحمد خالد" بالمدرسة الفنية للكهرباء تم تدريبهما ضمن برنامج يهدف إلى دعم الاندماج المهني والاجتماعي للشابات والشباب المصريين من خلال تأهيلهم في مجال المهن المتعلقة بالكهرباء والكيمياء والطاقة الصيانة، وهو برنامج تتبناه منظمة IECD، وهي إحدى المنظمات غير الحكومية، وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية AFD منذ 2014، حيث سمحت هذه الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ومنظمة IECD بتحقيق تحسن ملموس في إمكانيات الاندماج الاجتماعي والمهني للشباب المصريين بالقاهرة والإسكندرية من خلال برنامج "بذور الأمل".

وخلال الحدث، سيتم تسليم جائزة قدرها 5 آلاف يورو لصالح مشروع مبتكر في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، وسيقوم مستشار التعاون والعمل الثقافي، جمال أوبشو، والفنانة هند صبري بتسليم الجائزة.

وسيتم عقد مائدة مستديرة، الأحد، في فرع المعهد الفرنسي بمصر الجديدة، حول موضوع المرأة والمعرفة بمشاركة المصممة المعمارية سماح شحاتة، والمهندسة مي البطراوي، نائبة بالبرلمان، والصحفية والأستاذة الجامعية نسرين شكري.

من جانبه، سينظم فرع المعهد الفرنسي بالإسكندرية، السبت، يوما مليئا بالعديد من الفعاليات الثقافية كصدى للمبادرة التي قامت بها إحدى طالبات قسم "الثقافة" بجامعة سنجور، مساي لانسيان، التي تعد فيلمًا وثائقيًا حول السيدات العاملات في المجال الحرفي بالتعاون مع جمعية "تدريب مصر"، من الفعاليات، معرض الحرف اليدوية "بهو المعهد الفرنسي": المرأة والمعرفة، وعرض فيلم وثائقي قصير "من وجهة نظر النساء" لمساي لانسيان، فضلًا عن مائدة مستديرة "المرأة والمعرفة" بالتعاون مع جمعية الأعمال بالإسكندرية "Alexandria Business Association"، يشارك فيها داليا حسني، جمعية "تدريب مصر"؛ ريهام عادل "مكتب «Job Nile» الاستشاري في الموارد البشرية"؛ هدى السعدي "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، متخصصة في النوع الجنساني في التقاليد الإسلامية".

ومن جهة أخرى، تم إطلاق مسابقة على الفيسبوك "https:urlz.frbZCO" لصالح الفتيات "من سن 15 إلى 18 سنة" لإرسال خطاب "بالعربية أو بالفرنسية" لما تحلم أن تصبحن في المستقبل، وستتم قراءة أفضل ثلاث خطابات بواسطة صاحباتهن عند افتتاح المائدة المستديرة، ويتم تعليق الخطابات بمكتبة المعهد الفرنسي.

وكذلك تقوم المدارس الفرنكوفونية بتنظيم فعالية لصالح طلابها وبمشاركتهم، تشمل هذه الفعالية أنشطة ثقافية وفنية يوم 8 مارس احتفالا باليوم العالمي لحقوق المرأة.

موضوعات متعلقة

عقوبات قاسية ضد «الترجي» قبل مباراة الزمالك

رابط موقع دعم مصر التمويني لتحديث بطاقة التموين 2020 وتصحيح رقم الموبايل

عاطل يطعن كنفانى فى المنوفية

السعودية تستثني فئة واحدة من قرار حظر العمرة 2020 (فيديو)

الصور

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

image description

مصنع 200 الحربي: «صنع في مصر»

image description

طلاب «علوم القاهرة» ينعون سميرة موسى.. هنا تتلمذت أول عالمة ذرة

image description

سامح محمد.. حكاية مُعلم لغة عربية كفيف يحترف «البامبو» (فيديو)

image description

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمدينة ملوي الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا 2020 لمصرى عائد من الخارج

النيابة تجرى تحقيقات موسعة فى اتهام صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة

السعودية تستثني فئة واحدة من قرار حظر العمرة 2020 (فيديو)

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عن علاقتها بأحمد العوضى (فيديو)

إنفوجراف

image description

عقوبة سوء استخدام الإنترنت (إنفوجراف)

image description

محطات إعدام عشماوي من التسليم للتنفيذ (إنفوجراف)

image description

إجراءات استخراج شهادة تحركات (إنفوجراف)

image description

أدوات ضرورية لتفادى العدوى الفيروسية (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

انطلاق أكبر تجمع لجراحي العالم من القاهرة

هل تنقل الحيوانات الأليفة بالمنزل فيروس كورونا؟

نقص لوازم الوقاية من كورونا فى إيران

تسجيل أكثر من 2200 إصابة بــ«كورونا» في العالم خلال 24 ساعة

منوعات

بالخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020 موقع وزارة التربية والتعليم

إصابة 21 في خروج قطار عن مساره بفرنسا

شركات الطيران تخسر 113 مليار دولار بسبب «كورونا»

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا الرجل يكره إثيوبيا
ثروت الخرباوي
أستاذ التكفير.. زيارة جديدة لـ«عمر عبدالرحمن».. هذا الرجل ليس عالمًا يا شيخ ناجح
مدحت بشاى
القيم الجامعية والقاعدة العلمية
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «1»
المزيد

الثقافة

«ماركس ضد نيتشه» بمركز الحرية للإبداع.. الأحد

20 مارس.. «لماذا تموت الكاتبات كمدًا؟» بمكتبة مصر الجديدة

«هملت يستيقظ متأخرا» في مهرجان قصور الثقافة للمسرح الإقليمى

السفارة الفرنسية فى القاهرة تحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة