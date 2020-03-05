فرنسا تحتفل فى مصر باليوم العالمى لحقوق المرأة

تعيد فرنسا التأكيد على كامل التزامها بالوقوف بجانب مصر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل ومكافحة أشكال العنف ضد المرأة بمشاركة المرأة في كافة مجالات المجتمع، وهذا العام، سيكون تدعيم حقوق المرأة في قلب رهانات "منتدى جيل المساواة" الذي ستستقبله فرنسا على أرضها في شهر يوليو المقبل، بمبادرة من منظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة مع المكسيك.وفي هذا الصدد، سيفتتح سفير فرنسا في القاهرة، ستيفان روماتيه، الأحد المقبل، أمسية من تنظيم المعهد الفرنسي في مصر بالمنيرة، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" حول موضوع "المرأة والمعرفة"، وذلك للاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، وذلك وفقا لبيان السفارة الفرنسية.وستشارك الممثلة هند صبري "الراعى الشرفي" في هذا الحدث الذي سيتم خلاله عقد مائدة مستديرة لتناول موضوع المرأة والمعرفة، بمشاركة راندة عبدالعزيز محمود أستاذة بالجامعة الفرنسية في مصر، والدكتورة جميلة بندربوس، وجيزيل حادجي ميناغلو، عالمة آثار معمارية، بالإضافة إلى دارسين اثنين بتخصص الكهرباء "بسملة محمد ومحمد خالد" بالمدرسة الفنية للكهرباء تم تدريبهما ضمن برنامج يهدف إلى دعم الاندماج المهني والاجتماعي للشابات والشباب المصريين من خلال تأهيلهم في مجال المهن المتعلقة بالكهرباء والكيمياء والطاقة الصيانة، وهو برنامج تتبناه منظمة IECD، وهي إحدى المنظمات غير الحكومية، وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية AFD منذ 2014، حيث سمحت هذه الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ومنظمة IECD بتحقيق تحسن ملموس في إمكانيات الاندماج الاجتماعي والمهني للشباب المصريين بالقاهرة والإسكندرية من خلال برنامج "بذور الأمل".وخلال الحدث، سيتم تسليم جائزة قدرها 5 آلاف يورو لصالح مشروع مبتكر في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، وسيقوم مستشار التعاون والعمل الثقافي، جمال أوبشو، والفنانة هند صبري بتسليم الجائزة.وسيتم عقد مائدة مستديرة، الأحد، في فرع المعهد الفرنسي بمصر الجديدة، حول موضوع المرأة والمعرفة بمشاركة المصممة المعمارية سماح شحاتة، والمهندسة مي البطراوي، نائبة بالبرلمان، والصحفية والأستاذة الجامعية نسرين شكري.من جانبه، سينظم فرع المعهد الفرنسي بالإسكندرية، السبت، يوما مليئا بالعديد من الفعاليات الثقافية كصدى للمبادرة التي قامت بها إحدى طالبات قسم "الثقافة" بجامعة سنجور، مساي لانسيان، التي تعد فيلمًا وثائقيًا حول السيدات العاملات في المجال الحرفي بالتعاون مع جمعية "تدريب مصر"، من الفعاليات، معرض الحرف اليدوية "بهو المعهد الفرنسي": المرأة والمعرفة، وعرض فيلم وثائقي قصير "من وجهة نظر النساء" لمساي لانسيان، فضلًا عن مائدة مستديرة "المرأة والمعرفة" بالتعاون مع جمعية الأعمال بالإسكندرية "Alexandria Business Association"، يشارك فيها داليا حسني، جمعية "تدريب مصر"؛ ريهام عادل "مكتب «Job Nile» الاستشاري في الموارد البشرية"؛ هدى السعدي "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، متخصصة في النوع الجنساني في التقاليد الإسلامية".ومن جهة أخرى، تم إطلاق مسابقة على الفيسبوك "https:urlz.frbZCO" لصالح الفتيات "من سن 15 إلى 18 سنة" لإرسال خطاب "بالعربية أو بالفرنسية" لما تحلم أن تصبحن في المستقبل، وستتم قراءة أفضل ثلاث خطابات بواسطة صاحباتهن عند افتتاح المائدة المستديرة، ويتم تعليق الخطابات بمكتبة المعهد الفرنسي.وكذلك تقوم المدارس الفرنكوفونية بتنظيم فعالية لصالح طلابها وبمشاركتهم، تشمل هذه الفعالية أنشطة ثقافية وفنية يوم 8 مارس احتفالا باليوم العالمي لحقوق المرأة.