شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عن علاقتها بأحمد العوضى (فيديو)

وجه الفنان وائل عبد العزيز، رسالة إلى شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن الغرض من منشوره السابق معرفة طبيعة العلاقة بينها وبين الفنان أحمد العوضى، مشيرًا إلى أنه من اليوم خارج حياتها وأنها حرة فى مستقبلها، كما أنه لا يستطيع العيش بتلك الطريقة.وقال وائل عبد العزيز، من خلال فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «ربنا يوفقك يا ياسمين وينجحك فى حياتك.. أنا قسمًا بالله وممكن أتكلمت بشكل يضايق أنا أسف.. أنا كل اللى عاوزة أعرف طبيعة العلاقة دى أيه.. لأن الكلام كان كتير جدًا.. من النهاردة اعتبرينى برة حياتك وأنتى حرة فى حياتك ومستقبلك.. ومش قادر أعيش بالشكل ده والمنظر ده.. ربنا يوفقك».ووجه وائل رسائله إلى مهاجمين له على السوشيال ميديا: «أنا لو بدور على الشهرة كنت استغليت اسم أختى وشهرتها ومعارفها من زمان، وكل الميديا تعلم ذلك».وكشف عن تفاصيل الخلاف مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، قائلاً: «جاءت فترة عيد ميلاد ياسمين ويوم عيد ميلادها نزل صور بينها وبين شخص.. الصور دايقتى وحسيت منها أن دى مش ياسمين.. كلمتها وقولت من أمتى بنعمل أعياد ميلاد بالشكل ده ودى مش طريقتك وأنا مستغرب لقيتها بتقولى ما حدش ليه دعوة وأنا حرة ومش صغيرة وأنا كنت خايف على شغلها.. وحاولت أتكلم معاها مرة واتنين رفضت كلامى جدًا.. أخوها عمل نفس الموضوع أترفض رفضا باتا وأتقال له نفس الكلام وأتعمل بلوكات معاها».وكشف وائل عن مفاجأة عن شقيقتها أنها خرجت شائعة عن زواجها من أحمد العوضى سرًا، ولذلك كان يريد معرفة العلاقة التي تجمعهما، مؤكدًا أنه لا يرفض زواجها ولكن يرفض أن تجمعها علاقة بأحمد العوضى لأنه شخص لا يصدق في نواياه والكل سوف يكتشف حقيقته خلال الفترة المقبلة.كانت النجمة ياسمين عبد العزيز ردت على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى.ونشرت ياسمين صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة: «بحبك يا أحمد»، فيما قام أيضًا العوضى بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ«بحبك يا ياسمين»، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.كان الفنان وائل عبد العزيز شن هجومًا حادًا على شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضى.وقال "وائل"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتاذيت فيها إزاى وقضيته الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها».وأضاف شقيق ياسمين: «وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟»يذكر أنه انتشرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية صور تجمع الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالفنان أحمد العوضي، وسط أنباء عن وجود علاقة ارتباط بينهما.