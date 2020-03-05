كاليفورنيا تعلن الطوارئ لمواجهة «كورونا»

أعلن جافن نيوزوم، حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ بالولاية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وفي وقت سابق، سجلت ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت وزارة الصحة الأمريكية عن ارتفاع عدد الإصابات في لوس أنجلس إلى 6 أشخاص.وأعلنت مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حالة الطوارئ المحلية بسبب فيروس كورونا الجديد، قبل تسجيلها أى إصابات في المدينة.وجاء إعلان مدينة سان فرانسيسكو، استجابة لدعوة مسئولي الصحة للمواطنين الأمريكيين للاستعداد لانتشار العدوى.وقالت رابع أكبر مدينة في كاليفورنيا، إنها اتخذت هذه الخطوة لتعزيز استعدادها لمواجهة فيروس كورونا الجديد وزيادة الوعي العام بمخاطر الفيروس القاتل.