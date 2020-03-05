اليوم.. «فتاة المليون دولار» بضيافة مكتبة الإسكندرية

تستقبل قاعة العرض الجماعي الأولى بمكتبة الفنون والوسائط المتعددة (B3)، والتابعة لمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من ظهر اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الروائي الطويل Million Dollar Baby أو "فتاة المليون دولار" من بطولة وإخراج النجم العالمي كلينت إيستوود، الفيلم من إنتاج 2004 وتبلغ مدة عرضه 137 دقيقة، من بطولة مورجان فريمان وهيلاري سوانك.تدور أحداث الفيلم حول "ماجي فيتزجيرالد" والتي تعمل نادلة في أحد المطاعم، وتبلغ من العمر 31 عامًا، وتهوى رياضة الملاكمة وتريد أن تصبح ملاكمة مشهورة على مستوى العالم، وتبحث عن مدرب حتى يصقلها ويدربها بهذه الرياضة، حتى تجد ضالتها في المدرب "فرانكي دن".حصد الفيلم جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وجائزة أفضل ممثلة لهيلاري سوانك وأفضل مخرج لكلينت إيستوود.