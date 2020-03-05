مناقشة وتوقيع ديوان «صور عائلية» بدار المرايا

تنظم دار المرايا للإنتاج الثقافي٬ أمسية مفتوحة لمناقشة وتوقيع أحدث إصداراتها ديوان «صور عائلية» للشاعر يحيي وجدي٬ وذلك في السابعة مساء اليوم الخميس، هذا ويشارك في مناقشة الديوان كل من: «الدكتور محمد بدوي٬ والشاعر إبراهيم داوود٬ والناقد والروائي منتصر القفاش٬ والكاتب الصحفي هشام أصلان».ومن قصيدة «حكمة» نقرأ:ذات مرة،قال لي أحدهم (لم يكن حكيما أبدا):“انتظر جثث أعدائك لدى مرورها في النهر”.فضلا عن سرقته للأمثال،كان قاتلا،مع ذلك صدقته،وانتظرت على الضفة،فلم تمر عليّ سوى جثتي.ومن قصيدة "صالونا في قبري"نقرأ:أريد صالونا في قبري..ليس من أجل الفخامة، لا سمح اللهولكن،لتستريحي حين تأتين لزيارتي..لتجدي مكانا تستقبلين فيه صديقاتك،وتثرثرن،عني بالطبع،تذكرين حماقاتي،مطمئنة،فأسمع صوت ضحكاتك،تسلي أرقي الطويل.