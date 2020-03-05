رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة وتوقيع ديوان «صور عائلية» بدار المرايا

الخميس 05/مارس/2020 - 02:10 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
تنظم دار المرايا للإنتاج الثقافي٬ أمسية مفتوحة لمناقشة وتوقيع أحدث إصداراتها ديوان «صور عائلية» للشاعر يحيي وجدي٬ وذلك في السابعة مساء اليوم الخميس، هذا ويشارك في مناقشة الديوان كل من: «الدكتور محمد بدوي٬ والشاعر إبراهيم داوود٬ والناقد والروائي منتصر القفاش٬ والكاتب الصحفي هشام أصلان».

ومن قصيدة «حكمة» نقرأ:
ذات مرة،
قال لي أحدهم (لم يكن حكيما أبدا):
“انتظر جثث أعدائك لدى مرورها في النهر”.
فضلا عن سرقته للأمثال،
كان قاتلا،
مع ذلك صدقته،
وانتظرت على الضفة،
فلم تمر عليّ سوى جثتي.

ومن قصيدة "صالونا في قبري"
نقرأ:
أريد صالونا في قبري..
ليس من أجل الفخامة، لا سمح الله
ولكن،
لتستريحي حين تأتين لزيارتي..
لتجدي مكانا تستقبلين فيه صديقاتك،
وتثرثرن،
عني بالطبع،
تذكرين حماقاتي،
مطمئنة،
فأسمع صوت ضحكاتك،
تسلي أرقي الطويل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر كمال يكشف عن حقيقة تدخل عمرو دياب فى إغلاق «عود البطل» وموعد عودتها

تركي آل الشيخ يوضح أسباب استقالته من الأهلى: «الانتخابات قريبة»

شقيق "ياسمين عبد العزيز" يهاجمها صورك جت على حساب سمعتنا

ضربة قاضية لجاكسون.. مهرجان عود البطل على يوتيوب من جديد (فيديو)

الصور

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

image description

مصنع 200 الحربي: «صنع في مصر»

image description

طلاب «علوم القاهرة» ينعون سميرة موسى.. هنا تتلمذت أول عالمة ذرة

image description

سامح محمد.. حكاية مُعلم لغة عربية كفيف يحترف «البامبو» (فيديو)

image description

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمدينة ملوي الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عن علاقتها بأحمد العوضى (فيديو)

عقوبات قاسية ضد «الترجي» قبل مباراة الزمالك

«الصحة» تنفى شائعة مد الصين بمصل مصرى لعلاج «كورونا»

تركي آل الشيخ يوضح أسباب استقالته من الأهلى: «الانتخابات قريبة»

إنفوجراف

image description

محطات إعدام عشماوي من التسليم للتنفيذ (إنفوجراف)

image description

إجراءات استخراج شهادة تحركات (إنفوجراف)

image description

أدوات ضرورية لتفادى العدوى الفيروسية (إنفوجراف)

image description

خطوات قانونية لاستعادة تليفونك المسروق (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

مكملات غذائية تحمي من الإصابة بـ«كورونا»

8 حالات صحية ترفع نسبة إصابتك بفيروس «كورونا»

اليابان تعمل على تطوير أداة للكشف عن «كورونا»

«حصار كورونا» يتصدر اهتمامات مؤتمر اتحاد الأطباء العرب

منوعات

السجن لمخرج إيراني فاز بالدب الذهبي في مهرجان برلين

بالخطوات .. طريقة ضبط قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي نايل سات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الجديدة

منها الملابس الداخلية.. ابتكارات غريبة حول العالم للوقاية من كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا الرجل يكره إثيوبيا
ثروت الخرباوي
أستاذ التكفير.. زيارة جديدة لـ«عمر عبدالرحمن».. هذا الرجل ليس عالمًا يا شيخ ناجح
مدحت بشاى
القيم الجامعية والقاعدة العلمية
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «1»
المزيد

الثقافة

اليوم.. «فتاة المليون دولار» بضيافة مكتبة الإسكندرية

مناقشة وتوقيع ديوان «صور عائلية» بدار المرايا

«التراث القبطى والإنسان المصرى» فى بيت السنارى.. اليوم

افتتاح معرض كاريكاتير «نص الدنيا» ببيت السحيمي.. الأحد