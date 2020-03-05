«التراث القبطى والإنسان المصرى» فى بيت السنارى.. اليوم

يفتتح في التاسعة من صباح اليوم الخميس٬ ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب٬ اليوم السنوي الخامس للتراث القبطي٬ بعنوان «التراث القبطي والإنسان المصري عبر التاريخ».يبدأ اليوم بالكلمات الافتتاحية لممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والعديد من الشخصيات مثل الدكتورة نادية زخاري نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار.وتتضمن الجلسة الافتتاحية تكريمًا لعدد من الشخصيات التي لعبت دورًا مؤثرًا وكانت لها بصمات واضحة على التراث القبطي، مثل الراحل نيافة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات القبطية، والراحل نيافة الأنبا صموئيل أسقف شبين القناطر، والراحل نيافة الأنبا جريجوريوس أسقف الدراسات العليا والبحث العلمي، ونيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام مطران الفيوم، والدكتور وليم سليمان قلادة، والدكتور صبحي شنودة، والدكتور فتحي خورشيد، الدكتور مصطفى شيحة، نبيه كامل داوود، والأب وديع عوض الفرنسيسكاني والدكتور عزت صليب.ويلي تلك الجلسة افتتاح معرض فني للأيقونات القبطية والبيزنطية يشارك فيه حوالي 20 فنانًا وفنانة.